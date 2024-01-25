Спецслужби Угорщини заявили, що запобігли захопленню влади в країні

Спецслужби Угорщини оголосили про те, що вони запобігли захопленню влади в країні незаконним угрупованням "Скіфська Угорщина", повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Національне управління поліції.

За словами правоохоронців, вісім підозрюваних готувалися до захоплення влади в країні, а також погрожували роззброїти угорських поліцейських і військових, якщо ті чинитимуть опір, але у вівторок на світанку цим спробам завадило Національне бюро розслідувань (НБР).

Про угруповання стало відомо після появи відео, знятого в листопаді минулого року, де його члени оголосили, що вони формують "Скіфську Угорщину", та почали озброювати вільні військові загони.

Також угруповання погрожувало заарештувати як колишніх, так і нинішніх членів уряду країни. Оскільки не можна було виключати, що члени організації мають вогнепальну зброю, НБР звернулося до Антитерористичного центру з проханням провести рейди.

Зазначають, що в операціях, проведених в адміністративних одиницях Веспрем, Пешт, Зала, Бач-Кішкун та Будапешт, залучили близько 150 поліцейських, які провели арешти й обшуки в 10 місцях одночасно.

Загалом арештували 11 осіб, вісім з яких – семеро чоловіків та одну жінку – допитали як підозрюваних. Серед вилучених речей також є різні документи, що заперечують існування угорської держави.

"Про рішучість угруповання свідчить те, що під час обшуку слідчі знайшли в кількох місцях боєприпаси, автомати, газові й сигнальні пістолети, гумові кулі та пневматичну зброю", – йдеться в повідомленні правоохоронців.

Раніше Федеральна прокуратура Німеччини скерувала до судів обвинувальні акти стосовно 27 фігурантів справи щодо підготовки держперевороту ультраправим угрупованням "рейхсбюргерів".

Нагадаємо, у грудні 2022 року федеральна прокуратура ФРН заарештувала 25 чоловіків і жінок у кількох федеральних землях, а також Австрії та Італії, за підозрою в підготовці держперевороту.

Підозрювані планували повалення політичної системи в Німеччині, яка мала б провести переговори про "новий державний устрій" ФРН із державами-переможницями у Другій світовій війні.

Організатори перевороту, "рейхсбюргери" ("Громадяни Рейху"), – це угруповання, яке не визнає існування Федеративної Республіки Німеччина та її демократичних структур. Федеральне відомство із захисту конституції ФРН торік нарахувало близько 23 тисяч прихильників цієї течії, з яких близько 5% є правими екстремістами.