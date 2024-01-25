Спецслужбы Венгрии заявили, что предотвратили захват власти в стране

Спецслужбы Венгрии объявили о том, что они предотвратили захват власти в стране незаконной группировкой "Скифская Венгрия", сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Национальное управление полиции.

По словам правоохранителей, восемь подозреваемых готовились к захвату власти в стране, а также угрожали разоружить венгерских полицейских и военных, если те будут сопротивляться, но во вторник на рассвете этим попыткам помешало Национальное бюро расследований (НБР).

О группировке стало известно после появления видео, снятого в ноябре прошлого года, где его члены объявили, что они формируют "Скифскую Венгрию" и начали вооружать свободные военные отряды.

Также группировка угрожала арестовать как бывших, так и нынешних членов правительства страны. Поскольку нельзя было исключать, что у членов организации есть огнестрельное оружие, НБР обратилось в Антитеррористический центр с просьбой провести рейды.

Отмечается, что в операциях, проведенных в административных единицах Веспрем, Пешт, Зала, Бач-Кишкун и Будапешт, привлекли около 150 полицейских, которые провели аресты и обыски в 10 местах одновременно.

Всего арестовали 11 человек, восемь из которых – семь мужчин и одна женщина – допросили в качестве подозреваемых. Среди изъятых вещей также есть различные документы, отрицающие существование венгерского государства.

"О решимости группировки свидетельствует то, что во время обыска следователи нашли в нескольких местах боеприпасы, автоматы, газовые и сигнальные пистолеты, резиновые пули и пневматическое оружие", – говорится в сообщении правоохранителей.

Ранее Федеральная прокуратура Германии направила в суды обвинительные акты в отношении 27 фигурантов дела о подготовке госпереворота ультраправой группировкой "рейхсбюргеров".

Напомним, в декабре 2022 года федеральная прокуратура ФРГ арестовала 25 мужчин и женщин в нескольких федеральных землях, а также Австрии и Италии, по подозрению в подготовке госпереворота.

Подозреваемые планировали свержение политической системы в Германии, которая должна была провести переговоры о "новом государственном устройстве" ФРГ с государствами-победительницами во Второй мировой войне.

Организаторы переворота, "рейхсбюргеры" ("Граждане Рейха"), – это группировка, не признающая существование Федеративной Республики Германия и ее демократических структур. Федеральное ведомство по защите конституции ФРГ в прошлом году насчитало около 23 тысяч сторонников этого течения, из которых около 5% являются правыми экстремистами.