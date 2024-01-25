Зеленський провів переговори з президентом Словенії: що обговорили

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори зі словенським колегою Наташею Пірц Мусар. Обговорили початок роботи над безпековими гарантіями, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал президента України.

Про що говорили:

президент привітав Словенію з початком непостійного членства в Раді Безпеки ООН. Висловив сподівання щодо підтримки України з боку словенської делегації;

порушили питання співпраці країн в межах Формули миру. Зокрема президент України привітав участь словенського представника у 4-й зустрічі на рівні радників у Давосі, а також запросив Словенію бути серед учасників першого Глобального саміту миру.

"Відзначив приєднання Словенії до вільнюської декларації G7, поспілкувалися про початок роботи над двостороннім документом щодо безпекових гарантій у межах цієї декларації" , - додає президент.

Зеленський розповів колезі про актуальні оборонні потреби України й подякував за вже надану допомогу.