Зеленский провел переговоры с президентом Словении: что обсудили
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры со словенским коллегой Наташей Пирц Мусар. Обсудили начало работы над гарантиями безопасности, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает а Telegram-канал президента Украины.
О чём говорили:
- президент поздравил Словению с началом непостоянного членства в Совете Безопасности ООН. Выразил надежду на поддержку Украины со стороны словенской делегации;
- подняли вопросы сотрудничества стран в рамках Формулы мира. В частности, президент Украины приветствовал участие словенского представителя в 4-й встрече на уровне советников в Давосе, а также пригласил Словению быть среди участников первого Глобального саммита мира.
"Отметил присоединение Словении к вильнюсской декларации G7, пообщались о начале работы над двусторонним документом по безопасности гарантий в рамках этой декларации", - добавляет президент.
Зеленский рассказал коллеге об актуальных оборонных потребностях Украины и поблагодарил за уже оказанную помощь.
"Словения приняла участие в создании реабилитационных центров в Харькове и на Житомирщине, а также в реконструкции больницы в Изюме", - рассказал Зеленский.