Зеленский провел переговоры с президентом Словении: что обсудили

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры со словенским коллегой Наташей Пирц Мусар. Обсудили начало работы над гарантиями безопасности, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает а Telegram-канал президента Украины.

О чём говорили:

президент поздравил Словению с началом непостоянного членства в Совете Безопасности ООН. Выразил надежду на поддержку Украины со стороны словенской делегации;

подняли вопросы сотрудничества стран в рамках Формулы мира. В частности, президент Украины приветствовал участие словенского представителя в 4-й встрече на уровне советников в Давосе, а также пригласил Словению быть среди участников первого Глобального саммита мира.

"Отметил присоединение Словении к вильнюсской декларации G7, пообщались о начале работы над двусторонним документом по безопасности гарантий в рамках этой декларации" , - добавляет президент.

Зеленский рассказал коллеге об актуальных оборонных потребностях Украины и поблагодарил за уже оказанную помощь.