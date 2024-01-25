Зеленський: Росія має відчувати, що Європа зберігає свою єдність

Російська Федерація має відчувати, що Європа не відмовиться від своєї ідеї зберігати та захищати свою єдність, повідомляє РБК-Україна.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час вечірнього звернення.

За словами президента, наразі Україна має зберігати впевненість у своїх партнерах. Зокрема мова про Європейський Союз.

"Передусім дуже важливо зберігати впевненість у відносинах із нашими партнерами, зокрема у Європейському Союзі. Я вдячний за розуміння ситуації щодо макрофіну й необхідності подальшої незмінної підтримки України. Це головний сигнал, який має бачити ворог. Росія повинна відчувати, що Європа на всіх рівнях зберігає готовність захищати свої цінності, свою єдність." , - сказав Зеленський.

Президент зауважив, що українці мають відчути на собі конкретні результати зовнішньополітичної діяльності країни.

"Зараз соціальна ситуація в Україні базується саме на якості реалізації міжнародних домовленостей" , - підкреслив він.

Переговори України про вступ до ЄС

Європейська комісія 8 листопада 2023 року рекомендувала Європейській раді розпочати переговори про вступ України до Європейського союзу. Голова ЄК Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Київ виконав 90% необхідних для старту переговорів реформ.

Єврокомісія може наприкінці зими надати оцінку успіхам України в проведенні євроінтеграційних реформ, необхідних для вступу до ЄС. Від цього буде залежати початок переговорів щодо майбутнього членства країни у спільноті.