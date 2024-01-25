Зеленский: Россия должна чувствовать, что Европа сохраняет свое единство
Российская Федерация должна чувствовать, что Европа не откажется от своей идеи сохранять и защищать свое единство, сообщает РБК-Украина.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время вечернего обращения.
По словам президента, Украина должна сохранять уверенность в своих партнерах. В частности, речь о Европейском Союзе.
"Прежде всего, очень важно сохранять уверенность в отношениях с нашими партнерами, в частности в Европейском Союзе. Я благодарен за понимание ситуации относительно макрофина и необходимости дальнейшей неизменной поддержки Украины. Это главный сигнал, который должен видеть враг. Россия должна чувствовать, что Европа на всех уровнях сохраняет готовность защищать свои ценности, свое единство", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что украинцы должны ощутить на себе конкретные результаты внешнеполитической деятельности страны.
"Сейчас социальная ситуация в Украине базируется именно на качестве реализации международных договоренностей", – подчеркнул он.
Переговоры Украины о вступлении в ЕС
Европейская комиссия 8 ноября 2023 года рекомендовала Европейскому совету начать переговоры о вступлении Украины в Европейский союз. Глава ЕК Урсула фон дер Ляен отметила, что Киев выполнил 90% необходимых для старта переговоров реформ.
Еврокомиссия может в конце зимы оценить успехи Украины в проведении евроинтеграционных реформ, необходимых для вступления в ЕС. От этого будет зависеть начало переговоров по поводу будущего членства страны в сообществе.