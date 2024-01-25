Падіння Іл-76: Омбудсмен викрив росіян в брехні зі списками полонених

Деяких українських військовополонених із заявленого російськими пропагандистами списку осіб, які начебто були на борту літака Іл-76, що вчора розбився в Бєлгородській області, вже обмінювали, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє Sky News.

За словами омбудсмена, список військовополонених, яких російські ЗМІ "відправили" у вівторок на борт Іл-76, містить розбіжності.

"Так, ми знайшли в списку громадян України, яких раніше вже обмінювали" , - зазначив Лубінець.

Що передувало

Йдеться про нібито "список полонених" з іменами 65 людей, що напередодні оприлюднила кремлівська пропаганда, зокрема Маргарита Симонян, і яких начебто країна-агресор готувала на обмін з Україною.

Зауважимо, що в оприлюдненому 25 січня звіті Інституту вивчення війни (ISW) йшлося про те, що принаймні одну особу зі списку вже обміняли під час обміну 3 січня поточного року.

Також аналітики розповіли, що "російські гравці інформаційного простору скористалися катастрофою Іл-76, щоб посіяти внутрішнє невдоволення в Україні та підірвати бажання Заходу продовжувати надавати військову підтримку Україні".

Падіння російського літака Іл-76

Нагадаємо, 24 січня в Корочанському районі Бєлгородської області впав російський військово-транспортний літак Іл-76. Джерела повідомляють, що судно перевозило ракети для ЗРК С-300.

При цьому в РФ стверджують, що нібито на літаку були 65 полонених, військових, 6 членів екіпажу та 3 супроводжуючих. Москва звинувачує Україну у збитті літака.

В ГУР Міноборони підтвердили, що вчора дійсно мав відбутися обмін. Але заяву про те, що в літаку перебували українські військовополонені у розвідці не підтверджують.

Також представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що розвідка не виключає, що на борту військово-транспортного літака Іл-76, який впав під Бєлгородом, могли бути і ракети, і люди, а також у літаку мали бути VIP-персони РФ.

У середу ввечері президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни грають із життями українських полонених. Він закликав провести міжнародне розслідування.

За словами омбудсмена Лубінця, немає жодних ознак, які б вказували, що на борту того літака Іл-76 могли бути десятки людей, як заявляють у Росії.

Також повідомлялося, що СБУ відкрила справу через падіння Іл-76 у Бєлгородській області. Розслідування здійснюється за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).