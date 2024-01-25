Падение Ил-76: Омбудсмен разоблачил россиян во лжи со списками пленных

Некоторых украинских военнопленных из заявленного российскими пропагандистами списка лиц, якобы находившихся на борту разбившегося в Белгородской области самолета Ил-76, уже обменивали, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Sky News.

По словам омбудсмена, список военнопленных, которых российские СМИ "отправили" во вторник на борт Ил-76, имеет несостыковки.

"Так, мы нашли в списке граждан Украины, которые раньше уже обменивались" , - отметил Лубинец.

Что предшествовало

Речь идет о якобы "списке пленных" с именами 65 человек, который накануне обнародовала кремлевская пропаганда, в частности Маргарита Симонян, и которых якобы страна-агрессор готовила на обмен с Украиной.

Отметим, что в обнародованном 25 января отчете Института изучения войны (ISW) говорилось о том, что по крайней мере одного человека из списка уже обменяли во время обмена 3 января текущего года.

Также аналитики рассказали, что "российские игроки информационного пространства воспользовались катастрофой Ил-76, чтобы посеять внутреннее недовольство в Украине и подорвать желание Запада продолжать оказывать военную поддержку Украине".

Падение российского самолета Ил-76

Напомним, 24 января в Корочанском районе Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76. Источники сообщают, что судно перевозило ракеты для ЗРК С-300 .

При этом в РФ утверждают, что якобы на самолете находились 65 пленных, военных, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих. Москва обвиняет Украину в сбыте самолета.

В ГУР Минобороны подтвердили, что вчера действительно должен был состояться обмен. Но заявление о том, что в самолете находились украинские военнопленные, в разведке не подтверждают.

Также представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что разведка не исключает , что на борту упавшего под Белгородом военно-транспортного самолета Ил-76 могли быть и ракеты, и люди, а также в самолете должны быть VIP-персоны РФ.

В среду вечером президент Владимир Зеленский заявил, что россияне играют с жизнями украинских пленных. Он призвал провести международное расследование.

По словам омбудсмена Лубинца, нет никаких признаков , указывающих, что на борту того самолета Ил-76 могли быть десятки людей, как заявляют в России.

Также сообщалось, что СБУ открыла дело из-за падения Ил-76 в Белгородской области. Расследование осуществляется по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).