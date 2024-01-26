У ЗСУ пояснили, чому РФ давно не застосовувала ракети "Калібр"

Російські війська давно не застосовували "Калібри" для ударів по Україні. Це може бути пов’язане зі складністю обслуговування тих агрегатів, з яких випускаються ці ракети, а також спробами "приспати" пильність українців. Про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Ми спираємося на аналітику і будемо говорити, що використання "Калібрів" останнім часом дуже рідке. Але є розуміння, що вони дійсно мають складнощі з обслуговуванням тих агрегатів, з яких випускаються "Калібри", і завантаженням самих ракет, бо вся ця логістика й інфраструктура зосереджена у Криму, а базуються ракетоносії з метою збереження у Новоросійську. Тому очевидно, що це може бути такою причиною" , - сказала Гуменюк.

За її словами, їхнє перебування на чергуванні говорить про те, що "Калібри" готові бути застосованими й коли це станеться, зараз не можна абсолютно точно вирахувати.