В ВСУ объяснили, почему РФ давно не применяла ракеты "Калибр"

Российские войска давно не применяли "Калибры" для ударов по Украине. Это может быть связано со сложностью обслуживания тех агрегатов, из которых выпускаются эти ракеты, а также попытками "усыпить" бдительность украинцев. Об этом заявила спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Мы опираемся на аналитику и будем говорить, что использование "Калибров" в последнее время очень редко. Но есть понимание, что они действительно испытывают сложности с обслуживанием тех агрегатов, из которых выпускаются "Калибры", и загрузкой самих ракет, потому что вся эта логистика и инфраструктура сосредоточена в Крыму, а базируются ракетоносители с целью сохранения в Новороссийске. Поэтому очевидно, что это может стать такой причиной" , - сказала Гуменюк.

По ее словам, их пребывание на дежурстве говорит о том, что "Калибры" готовы быть применены и когда это произойдет, сейчас нельзя точно вычислить.