ISW: Українські військові просунулися у Донецькій та Запорізькій областях

Українські військові просунулися уздовж ділянки лінії фронту на південь від Новомихайлівки (на південний захід від Донецька). Також ЗСУ відкинули окупантів на північний схід від Завітного Бажання та просунулися на південний захід від Мирного. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише Максим Шушко, РБК-Україна.

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Позиційні бойові дії тривали поблизу Куп’янського, але 25 січня на цій ділянці не було підтверджених змін фронту. Бої були в районі Синьківки та Крохмального.

Речник українського підрозділу, який діє на Куп’янсько-Лиманському напрямку, заявив, що російські сили продовжують атакувати групами піхоти чисельністю до 20 осіб за невизначеної механізованої підтримки, а інтенсивність вогню артилерії РФ в цьому районі зросла майже вдвічі.

Він додав, що російські сили проводять ротацію персоналу майже щотижня, але помітного збільшення кількості російських військ в цьому районі немає.

Позиційні бої також тривали на північний захід від Сватового біля Стельмахівки; на північний захід і захід від Кремінної біля Ямполівки, Макіївки, Торського, Тернів; поблизу Діброви та Серебрянського лісу; біля Білогорівки.

Російське джерело стверджує, що українські мінні поля ускладнюють наступальні операції РФ біля Білогорівки.

Бої у Донецькій області

Позиційні бої тривали поблизу Бахмута 25 січня. Сутички були в районі Васюківки та Богданівки, в районі Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 25 січня, показують, що війська РФ нещодавно просунулися на південний захід від Степового (на північний захід від Авдіївки) і вздовж вулиці Спортивної в найпівденнішому житловому районі Авдіївки.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що українські сили нещодавно просунулися на 100 метрів біля ресторану "Царська охота". 25 січня російські джерела стверджували, що українські сили протягом трьох днів контратакували з метою повернення позицій в цьому районі.

Позиційні бої тривали біля Новобахмутівки, Степового, Опитного, Спартака, Сіверного та на південний захід від Авдіївки біля Невельського та Первомайського.

Речник Нацгвардії України полковник Руслан Музичук заявив, що під Авдіївкою російські війська використовують дещо менше бронетехніки та більше покладаються на невеликі групи піхоти для ведення розвідки та штурму.

Він додав, що протягом дня українські сили спостерігали, як росіяни поблизу Авдіївки здійснили 10 штурмів із застосуванням різних тактик, і що російські сили в цьому районі регулярно застосовують комбінацію різних тактик під час наступальних операцій.

Аналітики ISW стверджують, що російські війська, схоже, готуються спробувати прорватися через Авдіївку після того, як їм не вдалося оточити населений пункт. Окупанти нещодавно зосередили наступальні операції на південному житловому районі міста.

Вони все ще атакують північний і південний фланги Авдіївки, але в темпі, значно нижчому від початкових хвиль, які були восени 2023 року. Російські війська можуть спробувати відтворити виснажливі фронтові атаки легкої піхоти, щоб отримати тактичні переваги грубою силою, як під час битви за Бахмут.

Майор МВС України Максим Морозов 25 січня заявив, що російські війська зосередили біля Авдіївки 40 тисяч осіб і готуються посилити наступальні дії на місто.

Повідомляється, що українські сили нещодавно просунулися на південний захід від міста Донецьк. 25 січня Машовець заявив, що українські сили нещодавно просунулися від 500 метрів до 1,5 кілометрів уздовж ділянки лінії фронту на південь від Новомихайлівки (на південний захід від Донецька).

Позиційні бої точилися біля Георгіївки, Побєди і Новомихайлівки. Повідомляється, що 25 січня українські війська завдали удару по навчальному полігону російських операторів безпілотників поблизу окупованого Іловайська Донецької області.

Російські джерела стверджують, що українські сили завдали удару по навчальному комплексу російської військової частини № 72. 78528 поблизу Покровки (на схід від Іловайська), загинуло 24 військовослужбовці РФ.

"Південна вісь"

Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що українські війська відкинули російські сили на 150 метрів на північний схід від Завітного Бажання (12 км на південь від Великої Новосілки).

Машовець уточнив, що поблизу Завітного Бажнього діють підрозділи 60-ї окремої мотострілецької бригади та 37-ї гвардійської ОМСБр РФ.

Позиційні бойові дії тривали на схід і захід від Старомайорського та на південь від Золотої Ниви.

Машовець повідомив, що українські сили просунулися на глибину до одного кілометра на південний захід від Мирного (16 км на північний захід від Роботиного).

Він розповів, що українські сили змогли відбити наступ підрозділів російського 70-го гвардійського мотострілецького полку у напрямку Новопрокопівки після того, як окупанти спробували атакувати українські позиції поблизу Роботиного.

Позиційні бої тривали 25 січня на східному (лівому) березі Херсонської області біля Кринок, але жодна зі сторін не зробила жодного підтвердженого просування.