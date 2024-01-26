ISW: Украинские военные продвинулись в Донецкой и Запорожской областях

Украинские военные продвинулись вдоль участка линии фронта к югу от Новомихайловки (юго-западнее Донецка). Также ВСУ отбросили окупантов к северо-востоку от Заветного Желания и продвинулись юго-западнее Мирного. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), пишет Максим Шушко, РБК-Украина.

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Позиционные боевые действия продолжались вблизи Купянского, но 25 января на этом участке не было подтвержденных изменений фронта. Бои были в районе Синьковки и Крахмального.

Представитель украинского подразделения, действующего на Купянско-Лиманском направлении, заявил, что российские силы продолжают атаковать группами пехоты численностью до 20 человек при неопределенной механизированной поддержке, а интенсивность огня артиллерии РФ в этом районе выросла почти вдвое.

Он добавил, что российские силы производят ротацию персонала почти еженедельно, но заметного увеличения количества российских войск в этом районе нет.

Позиционные бои также продолжались северо-западнее Сватового возле Стельмаховки; к северо-западу и западу от Кременной возле Ямполевки, Макеевки, Торского, Тернов; вблизи Дибровы и Серебрянского леса; возле Белогоровки.

Российский источник утверждает, что украинские минные поля усложняют наступательные операции РФ возле Белогоровки.

Бои в Донецкой области

Позиционные бои продолжались вблизи Бахмута 25 января. Схватки были в районе Васюковки и Богдановки, в районе Ивановского, Клещиевки и Андреевки.

Геолокационные кадры, опубликованные 25 января, показывают, что войска РФ недавно продвинулись юго-западнее Степного (к северо-западу от Авдеевки) и вдоль улицы Спортивной в самом южном жилом районе Авдеевки.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что украинские силы недавно продвинулись на 100 метров у ресторана "Царская охота". 25 января российские источники утверждали, что украинские силы в течение трех дней контратаковали с целью возвращения позиций в этом районе.

Позиционные бои продолжались у Новобахмутовки, Степного, Опросного, Спартака, Северного и юго-западнее Авдеевки возле Невельского и Первомайского.

Представитель Нацгвардии Украины полковник Руслан Музычук заявил, что под Авдеевкой российские войска используют несколько меньше бронетехники и больше полагаются на небольшие группы пехоты для ведения разведки и штурма.

Он добавил, что в течение дня украинские силы наблюдали, как россияне вблизи Авдеевки совершили 10 штурмов с применением разных тактик и что российские силы в этом районе регулярно применяют комбинацию различных тактик во время наступательных операций.

Аналитики ISW утверждают, что российские войска, похоже, готовятся попытаться прорваться через Авдеевку после того, как им не удалось оцепить населенный пункт. Оккупанты недавно сосредоточили наступательные операции на южном жилом районе города.

Они все еще атакуют северный и южный фланги Авдеевки, но в темпе, значительно ниже начальных волн, которые были осенью 2023 года. Российские войска могут попытаться воспроизвести изнурительные фронтовые атаки легкой пехоты, чтобы получить тактические преимущества грубой силой, как во время битвы за Бахмут.

Майор МВД Украины Максим Морозов 25 января заявил, что российские войска сосредоточили у Авдеевки 40 тысяч человек и готовятся усилить наступательные действия на город.

Сообщается, что украинские силы недавно продвинулись юго-западнее города Донецка. 25 января Машовец заявил, что украинские силы недавно продвинулись от 500 метров до 1,5 километра вдоль участка линии фронта к югу от Новомихайловки (юго-западнее Донецка).

Позиционные бои шли у Георгиевки, Победы и Новомихайловки. Сообщается, что 25 января украинские войска нанесли удар по учебному полигону российских операторов беспилотников вблизи оккупированного Иловайска Донецкой области.

Российские источники утверждают, что украинские силы нанесли удар по учебному комплексу российской воинской части № 72. 78528 вблизи Покровки (восточнее Иловайска), погибли 24 военнослужащих РФ.

"Южная ось"

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что украинские войска отбросили российские силы на 150 метров к северо-востоку от Заветного Желания (12 км к югу от Великой Новоселки).

Машовец уточнил, что вблизи Заветного желающего действуют подразделения 60-й отдельной мотострелковой бригады и 37-й гвардейской ОМСБр РФ.

Позиционные боевые действия продолжались к востоку и западу от Старомайорского и к югу от Золотой Нивы.

Машовец сообщил, что украинские силы продвинулись на глубину до одного километра юго-западнее Мирного (16 км северо-западнее Работино).

Он рассказал , что украинские силы смогли отразить наступление подразделений российского 70-го гвардейского мотострелкового полка в направлении Новопрокоповки после того, как кафиры попытались атаковать украинские позиции вблизи Работино.

Позиционные бои продолжались 25 января на восточном (левом) берегу Херсонской области возле Крынок, но ни одна из сторон не совершила ни одного подтвержденного продвижения.