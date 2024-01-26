"Нова пошта" у 2023 році відкрила понад 2200 відділень

Найбільший приватний поштовий оператор України "Нова пошта" за рік відкрив 2242 нових відділень. На початок 2024 року мережа компанії складалась з 11 460 відділень, повідомляє ЛігаБізнес.

Кількість поштоматів збільшилась більше ніж на 10% – на 1853 до 15 590. 60% усіх поштоматів працюють всередині приміщень та житлових комплексів, а 40% – на вулиці.

Компанія вказала, що торік особливий акцент вона робила на відкритті PUDO – точок сервісу (так у компанії називають відділення і поштомати разом) на території бізнесу партнерів, де можна відправити або отримати вже оплачені посилки вагою до 10 кг. Такі точки можуть розміщуватись в аптеках, магазинах, на АЗС та вже працюють у мережі БРСМ, Moyo, Delvi.

Відділення та поштомати "Нової пошти" є у більш ніж 10 000 населених пунктів по всій Україні. Найбільш активне зростання мережі відбулось у Чернівецькій, Тернопільській, Вінницькій, Волинській, Рівненській, Кіровоградській та Черкаській областях.

На розвиток мережі в Україні компанія витратила 1,1 млрд грн. Цього року сума буде ще більшою – 1,9 млрд грн.