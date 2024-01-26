Україна повернула з Росії тіла 77 загиблих військових

Україна повернула з Росії тіла 77 загиблих військовослужбовців. Про це заявили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, повідомляє Укрінформ.

"Відбувся черговий репатріаційний захід, за результатами реалізації якого в Україну повернено загиблих військовослужбовців: на підконтрольну уряду України територію сьогодні повернено тіла (останки) 77 оборонців України", - йдеться у повідомленні.

В установі додали, що Збройні Сили України забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.

Як зазначається, робота з підготовки до репатріаційного заходу велася тривалий час. Допомогли повернути тіла захисників працівники СБУ, МВС, ЗСУ, ГУ ДСНС України у Сумській області, ДПСУ та інші представництва структур сектору безпеки та оборони України.

Окрему вдячність у Координаційному штабі висловили Міжнародному комітету Червоного Хреста.