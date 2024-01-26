Украина вернула из России тела 77 погибших военных

Украина вернула из России тела 77 погибших военнослужащих Об этом заявили в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, сообщает Укринформ.

"Состоялась очередная репатриационная мера, по результатам реализации которой в Украину возвращены погибшие военнослужащие: на подконтрольную правительству Украины территорию сегодня возвращены тела (останки) 77 защитников Украины" , - говорится в сообщении.

В учреждении добавили, что Вооруженные Силы Украины обеспечат перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные специализированные учреждения для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления лиц погибших.

Как отмечается, работа по подготовке к репатриационному мероприятию велась длительное время. Помогли вернуть тела защитников работники СБУ, МВД, ВСУ, ГУ ГСЧС Украины в Сумской области, ГПСУ и другие представительства структур сектора безопасности и обороны Украины.

Особую благодарность в Координационном штабе выразили Международному комитету Красного Креста.