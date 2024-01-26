"Енергоатом" попереджає про нову загрозу радіаційній безпеці на ЗАЕС

Найближчим часом спливає шестирічний термін дозволеного виробником перебування ядерного палива в усіх шести реакторах енергоблоків ВВЕР-1000 тимчасово окупованої Запорізької АЕС, у зв'язку з цим може виникнути нова загроза ядерній та радіаційній безпеці, повідомляє Економічна правда.

Про це попереджає НАЕК "Енергоатом".

"Подальша експлуатація такого палива порушує умови технічних специфікацій, встановлених з урахуванням норм безпеки, та може призвести до руйнування цілісності паливних елементів і, як наслідок, до радіаційної аварії" , - повідомив т.﻿в.о. голови правління Петро Котін.

За його словами, ще більше погіршують ситуацію на станції дії російських окупантів із постійного переведення енергоблоків зі стану "холодний зупин" у "гарячий зупин".

"Спроби загарбників по черзі переводити енергоблоки ЗАЕС зі стану "холодний зупин" у "гарячий" ще більше розхитують ситуацію, не кажучи вже про відверте порушення умов ліцензій Держатомрегулювання на експлуатацію цих ядерних установок, тобто водночас і вимог українського та міжнародного законодавства" , - наголосив Котін.

Нагадуємо:

Як повідомляло МАГАТЕ, російські окупанти відмовили в доступі до реакторної зали енергоблока №6 ЗАЕС новій групі експертів МАГАТЕ, яка прибула на станцію після ротації 11 січня 2024 року і подала відповідний запит.