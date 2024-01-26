"Энергоатом" предупреждает о новой угрозе радиационной безопасности на ЗАЭС

В ближайшее время истекает шестилетний срок разрешенного производителем нахождения ядерного топлива во всех шести реакторах энергоблоков ВВЭР-1000 временно оккупированной Запорожской АЭС, в связи этим может возникнуть новая угроза ядерной и радиационной безопасности, сообщает Экономическая правда.

Об этом предупреждает НАЭК "Энергоатом".

"Последующая эксплуатация такого топлива нарушает условия технических спецификаций, установленных с учетом норм безопасности, и может привести к разрушению целостности топливных элементов и, как следствие, к радиационной аварии" , – сообщил и.﻿о. председателя правления Петр Котин.

По его словам, еще больше усугубляют ситуацию на станции действия российских оккупантов по постоянному переводу энергоблоков из состояния "холодный останов" в "горячий останов".

"Попытки захватчиков поочередно переводить энергоблоки ЗАЭС из состояния "холодный останов" в "горячий" еще больше расшатывают ситуацию, не говоря уже об откровенном нарушении условий лицензий Госатомрегулирования на эксплуатацию этих ядерных установок, то есть одновременно и требований украинского и международного законодательства" , – подчеркнул Котин.

Напоминаем:

Как сообщало МАГАТЭ, российские оккупанты отказали в доступе в реакторный зал энергоблока №6 ЗАЭС новой группе экспертов МАГАТЭ, прибывшей на станцию после ротации 11 января 2024 года и подавшей соответствующий запрос.