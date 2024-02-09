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Росія втратила на війні ще 900 військових та 24 артсистеми – Генштаб

Росія втратила на війні ще 900 військових та 24 артсистеми – Генштаб
Фото: Facebook

Росія втратила у війні проти України ще приблизно 900 військових, 22 бронемашини, 24 артсистеми, одну реактивну систему залпового вогню та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 393290 (+910) осіб,
  • танків ‒ 6385 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11921 (+22) од,
  • артилерійських систем – 9435 (+24) од,
  • РСЗВ – 981 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 666 (+0) од,
  • літаків – 332 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7209 (+18),
  • крилаті ракети ‒ 1881 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12551 (+38) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1509 (+4)

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