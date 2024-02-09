Росія втратила на війні ще 900 військових та 24 артсистеми – Генштаб

Росія втратила у війні проти України ще приблизно 900 військових, 22 бронемашини, 24 артсистеми, одну реактивну систему залпового вогню та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.24 орієнтовно склали: