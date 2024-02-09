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Россия потеряла на войне еще 900 военных и 24 артсистемы – Генштаб

Россия потеряла на войне еще 900 военных и 24 артсистемы – Генштаб
Фото: Facebook

Россия потеряла в войне против Украины еще около 900 военных, 22 бронемашины, 24 артсистемы, одну реактивную систему залпового огня и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.02.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 393290 (+910) человек,
  • танков ‒ 6385 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 11921 (+22) ед,
  • артиллерийских систем – 9435 (+24) ед,
  • РСЗО – 981 (+1) ед,
  • средства ПВО ‒ 666 (+0) ед,
  • самолетов – 332 (+0) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7209 (+18),
  • крылатые ракеты ‒ 1881 (+1),
  • корабли /катера ‒ 24 (+0) ед,
  • подлодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12551 (+38) ед,
  • специальная техника ‒ 1509 (+4)

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