Россия потеряла на войне еще 900 военных и 24 артсистемы – Генштаб
Россия потеряла в войне против Украины еще около 900 военных, 22 бронемашины, 24 артсистемы, одну реактивную систему залпового огня и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.02.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 393290 (+910) человек,
- танков ‒ 6385 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 11921 (+22) ед,
- артиллерийских систем – 9435 (+24) ед,
- РСЗО – 981 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 666 (+0) ед,
- самолетов – 332 (+0) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7209 (+18),
- крылатые ракеты ‒ 1881 (+1),
- корабли /катера ‒ 24 (+0) ед,
- подлодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 12551 (+38) ед,
- специальная техника ‒ 1509 (+4)