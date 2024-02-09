Россия потеряла на войне еще 900 военных и 24 артсистемы – Генштаб

Россия потеряла в войне против Украины еще около 900 военных, 22 бронемашины, 24 артсистемы, одну реактивную систему залпового огня и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.02.24 ориентировочно составили: