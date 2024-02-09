США продовжують постачати Україні озброєння для систем ППО – Пентагон

Сполучені Штати продовжують постачати Україні озброєння для систем протиповітряної оборони (ППО). Про це на брифінгу заявив речник Пентагону Патрик Райдер, повідомляє Європейська правда.

"Є деякі засоби, які постачаються за укладеним контрактом в межах програми USAI (Ініціатива сприяння безпеці України – ред.), що включає певні можливості ППО", – зазначив представник Міноборони США.

На запитання, як довго ще США надаватимуть Україні ракети для протиповітряної оборони, він відмовився назвати терміни.

"Ми також продовжуватимемо дуже тісно співпрацювати з союзниками та партнерами щодо визначення потреб України, а потім працюватимемо з ними над тим, щоб сприяти цьому процесу", – вказав Райдер.

На уточнювальне запитання, чи американські ракети ППО все ще постачають до України, він сказав, що мова йде про "ці та інші можливості", про які оголосили в межах програми USAI.

Водночас посол України в США Оксана Маркарова заявила, що в Києва закінчується військове обладнання, особливо ракети та перехоплювачі.