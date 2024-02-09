США продолжают поставлять Украине вооружение для систем ПВО – Пентагон
Соединенные Штаты продолжают поставлять Украине вооружение для систем противовоздушной обороны. Об этом на брифинге заявил представитель Пентагона Патрик Райдер, сообщает Европейская правда.
"Есть некоторые средства, которые поставляются по заключенному контракту в рамках программы USAI, включающей определенные возможности ПВО", – отметил представитель Минобороны США.
На вопрос, как долго еще США будут предоставлять Украине ракеты для противовоздушной обороны, он отказался назвать цифры.
"Мы также будем продолжать очень тесно сотрудничать с союзниками и партнерами по определению потребностей Украины, а затем будем работать с ними над тем, чтобы способствовать этому процессу", – указал Райдер.
На уточняющий вопрос, поставляют ли американские ракеты ПВО все еще в Украину, он сказал, что речь идет об "этих и других возможностях", о которых объявили в рамках программы USAI.
В то же время посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что у Киева заканчивается военное оборудование, особенно ракеты и перехватчики.