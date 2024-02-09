Три енергоблоки АЕС знизили потужності через ремонт, дефіцит не прогнозується

Попри зростання споживання через похолодання та ремонтні роботи на п'яти енергоблоках, у п'ятницю, 9 лютого, дефіцит в енергосистемі не прогнозується. Про це заявили в Укренерго, повідомляє ЛігаБізнес.

Протягом доби на теплових електростанціях в аварійний ремонт виведено один енергоблок, ще на одному подовжено термін поточного ремонту.

На атомних електростанціях знижено потужність роботи трьох енергоблоків для проведення ремонтних робіт.

У нічні та денні години 9 лютого Україна експортує електроенергію в Словаччину, Польщу, Румунію та Молдову. Загальний обсяг – 1318 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 203 МВт.

Імпорт електроенергії здійснюється протягом дня зі Словаччини, Польщі, Румунії та Молдови. Загальний обсяг 7896 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 962 МВт.

На ранок 9 лютого через бойові дії та з інших причин без світла були 359 населених пунктів.

Зафіксовано нові пошкодження через обстріли в мережах Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської, Херсонської областей.

Є відключення з технічних причин у Дніпропетровській, Київській, Харківській областях. Тривають ремонтні роботи.