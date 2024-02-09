Три энергоблока АЭС снизили мощности из-за ремонта, дефицит не прогнозируется

Несмотря на рост потребления из-за похолодания и вследствие ремонтных работ на пяти энергоблоках, в пятницу, 9 февраля, дефицит в энергосистеме не прогнозируется. Об этом заявили в "Укрэнерго", сообщает Лига.Бизнес.

За сутки на тепловых электростанциях в аварийный ремонт выведен один энергоблок, еще на одном продлен срок текущего ремонта.

На атомных электростанциях снижена мощность работы трех энергоблоков для проведения ремонтных работ.

В ночные и дневные часы 9 февраля Украина экспортирует электроэнергию в Словакию, Польшу, Румынию и Молдову. Общий объем – 1318 МВт⋅ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 203 МВт.

Импорт электроэнергии осуществляется в течение дня из Словакии, Польши, Румынии и Молдовы. Общий объем 7896 МВт⋅ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 962 МВт.

На утро 9 февраля из-за боевых действий и вследствие других причин без света было 359 населенных пунктов.

Зафиксированы новые повреждения из-за обстрелов в сетях Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Херсонской областей.

Имеются отключения из-за технических причин в Днепропетровской, Киевской, Харьковской областях. Продолжаются ремонтные работы.