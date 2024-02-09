Зеленський призначив нового керівника Генштабу

Президент України Володимир Зеленський призначив керівником Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майора Анатолія Баргилевича, за пропозицією головнокомандувача Олександра Сирського, повідомляє Українська правда.

Про це говорить звернення президента.

"Сьогодні проводив наради з командуванням наших Сил оборони й безпеки України та міністром оборони Рустемом Умєровим. За результатами нарад: перше – провів заміну керівника Генерального штабу Збройних Сил України. Я дякую генерал-лейтенанту Сергію Шапталі за службу протягом цих двох років війни. Новим начальником Генштабу за пропозицією Головкома Олександра Сирського призначив генерал-майора Анатолія Баргилевича. Досвідчена людина – розуміє завдання цієї війни та українські цілі".

Також Зеленський повідомив, що Сирський визначив кандидатури заступників, і президент підпише відповідні укази. Також визначені заступники начальника Генерального штабу.

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