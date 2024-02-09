Зеленский назначил нового руководителя Генштаба
Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителем Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-майора Анатолия Баргилевича, по предложению главнокомандующего Александра Сырского, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит обращение президента.
Сегодня проводил совещания с командованием наших Сил обороны и безопасности Украины и министром обороны Рустемом Умеровым. По результатам совещаний: первое – провел замену руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Новым начальником Генштаба по предложению Главкома Александра Сырского назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича. Опытный человек – понимает задачи этой войны и украинские цели".
Также Зеленский сообщил, что Сырский определил кандидатуры заместителей и президент подпишет соответствующие указы. Также определены заместители начальника Генерального штаба.
Предистория:
- Анатолий Баргилевич только 4 месяца назад стал командующим Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины вместо Игоря Танцюры.