Росіяни запустили ударні безпілотники з півдня (Оновлено)

Росіяни увечері 9 лютого запустили ударні БпЛА, про загрозу попереджають на півдні України, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили ЗСУ, Суспільне.

"БпЛА з півдня в Одеській області, Біляївський район вектор руху на Одесу із заходу; БпЛА з Чорного моря заходить у Миколаївську область, курс північний; БпЛА в акваторії Чорного моря, курс північний; БпЛА з Чорного моря зайшов у Білгород-Дністровський район, курс північний".

О 22:04 попередили, щоб одесити перебували в укриттях: БпЛА з півночі та заходу в напрямку міста.

О 22:29 кореспонденти Суспільного повідомили, що в Одесі пролунав вибух.