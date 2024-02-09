Россияне запустили ударные беспилотники с юга (Обновлено)

Россияне вечером 9 февраля запустили ударные БпЛА, об угрозе предупреждают на юге Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, Суспільне.

"БпЛА с юга в Одесской области, Беляевский район вектор движения в Одессу с запада; БпЛА с Черного моря заходит в Николаевскую область, курс северный; БпЛА в акватории Черного моря, курс северный; , курс северный".

В 22:04 предупредили, чтобы одесситы находились в укрытиях: БпЛА с севера и запада в направлении города.

В 22:29 корреспонденты "Суспільного" сообщили, что в Одессе раздался взрыв.