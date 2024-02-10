Тарнавський: Росія зосереджує основні зусилля на Авдіївському напрямку

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог зараз зосереджує основні зусилля на Авдіївському напрямку, повідомив командувач напрямком Олександр Тарнавський, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Тарнавський у Telegram.

За словами Тарнавського, задум російських агресорів зрозумілий для ЗСУ: вони хочуть встановити контроль над логістичними шляхами забезпечення українських підрозділів на північному фланзі.

"Однак ми даємо адекватну відповідь на дії противника. Посилюємо рубіж блокування, виставляємо додаткові вогневі позиції, задіюємо свіжі ефективні сили. Логістичне постачання продовжує здійснюватися".

Загальні втрати противника минулої доби на напрямку склали 361 російських окупантів та 13 одиниць військової техніки, не враховуючи БпЛА.

Зокрема, це 2 танки, 1 бойова бронемашина, 1 артсистема, 6 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Також українські сили оборони знищили 2 склади боєприпасів.