Тарнавский: Россия сосредотачивает основные усилия на Авдеевском направлении

В операционной зоне ОСУВ "Таврия" враг сейчас сосредотачивает основные усилия на Авдеевском направлении, сообщил командующий направлением Александр Тарнавский, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Тарнавский в Telegram.

По словам Тарнавского, замысел российских агрессоров понятен для ВСУ: они хотят установить контроль над логистическими путями обеспечения украинских подразделений на северном фланге.

"Однако мы даем адекватный ответ на действия противника. Усиливаем рубеж блокирования, выставляем дополнительные огневые позиции, задействуем свежие эффективные силы. Логистическое снабжение продолжает осуществляться".

Общие потери противника за прошедшие сутки на направлении составили 361 российских оккупантов и 13 единиц военной техники, не считая БпЛА.

В частности, это 2 танка, 1 боевая бронемашина, 1 артсистема, 6 автомобилей и 3 единицы специальной техники. Также украинские силы обороны уничтожили 2 склада боеприпасов.