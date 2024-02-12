У російському Ставрополі горіла військова частина
У російській військовій частині Ставрополя 12 лютого сталося пожежа, влада запевняє, що ніхто не постраждав, повідомляє Українська правда.
"Займання сталося у військовій частині в Ставрополі, постраждалих немає, повідомив глава міста Ульянченко", – йдеться в повідомленні пропагандистського агентства "РИА Новости".
Повідомляється, що за попередніми даними, палала будівля штабу. Згоряння виникло на першому поверсі, людей евакуювали.
Пізніше влада повідомила, що пожежа була локалізована, причиною могло стати коротке замикання проводки в одному з кабінетів.