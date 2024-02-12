У російському Ставрополі горіла військова частина

У російській військовій частині Ставрополя 12 лютого сталося пожежа, влада запевняє, що ніхто не постраждав, повідомляє Українська правда.

"Займання сталося у військовій частині в Ставрополі, постраждалих немає, повідомив глава міста Ульянченко" , – йдеться в повідомленні пропагандистського агентства "РИА Новости".

Повідомляється, що за попередніми даними, палала будівля штабу. Згоряння виникло на першому по﻿версі, людей евакуювали.

Пізніше влада повідомила, що пожежа була локалізована, причиною могло стати коротке замикання проводки в одному з кабінетів.