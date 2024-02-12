В российском Ставрополе горела военная часть

В российской воинской части Ставрополя 12 февраля произошел пожар, власти уверяют, что никто не пострадал, сообщает Украинская правда.

"Возгорание произошло в воинской части в Ставрополе, пострадавших нет, сообщил глава города Ульянченко" , – говорится в сообщении пропагандистского агентства "РИА Новости".

Сообщается, что, по предварительным данным, горело здание штаба. Возгорание возникло на первом этаже, людей эвакуировали.

Позже власти сообщили, что пожар был локализован, причиной могло стать короткое замыкание проводки в одном из кабинетов.