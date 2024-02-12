Новий президент Фінляндії виключив діалог з Кремлем найближчим часом

Переможець президентських виборів у Фінляндії Александр Стубб не вважає за доцільне проводити переговори з російським керівництвом найближчим часом, повідомляє Ділова столиця.

Про це він заявив неа пресконференції з посиланням на ВВС.

"Само собою зрозуміло, що з Путіним важко вести будь-який політичний діалог, поки Росія веде агресивну війну проти України… Тому я не бачу жодного спілкування з Путіним або з російським політичним керівництвом найближчим часом. Ми всі хочемо знайти шлях до миру, але мені здається, що цей шлях йде лише через поле бою на даний момент" , — зазначив він.

Нагадаємо, 11 лютого у Фінляндії відбувся другий тур виборів президента, перемогу в якому здобув колишній прем'єр-міністр Александр Стубб.