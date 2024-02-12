Новый президент Финляндии исключил диалог с Кремлем в ближайшее время

Победитель президентских выборов в Финляндии Александр Стубб не считает целесообразным проводить переговоры с российским руководством в ближайшее время, сообщает Деловая столица.

Об этом он заявил на пресс-конференции со ссылкой на ВВС.

"Само собой разумеется, что с Путиным тяжело вести любой политический диалог, пока Россия ведет агрессивную войну против Украины… Поэтому я не вижу никакого общения с Путиным или с российским политическим руководством в ближайшее время. Мы все хотим найти путь к миру, но мне кажется, что этот путь идет только через поле боя на данный момент" , — отметил он.

Напомним, 11 февраля в Финляндии состоялся второй тур выборов президента, победу в котором одержал бывший премьер-министр Александр Стубб.