РФ за добу втратила понад 1000 військових і 19 артсистем – Генштаб
За минулу добу Росія втратила в ході війни проти України приблизно 1090 своїх військових, 8 танків, 19 артсистем, 30 безпілотників та іншу військову техіку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 13.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 397 080 (+1 090) осіб,
- танків − 6 424 (+8) од,
- бойових броньованих машин − 12 004 (+27) од,
- артилерійських систем − 9 500 (+19) од,
- РСЗВ − 981 (+0) од,
- засобів ППО − 667 (+1) од,
- літаків − 332 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 332 (+30) од,
- крилатих ракет − 1 882 (+0) од,
- кораблів/катерів − 24 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 12 623 (+24) од,
- спеціальної техніки − 1 518 (+4) од.