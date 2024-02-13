РФ за добу втратила понад 1000 військових і 19 артсистем – Генштаб

За минулу добу Росія втратила в ході війни проти України приблизно 1090 своїх військових, 8 танків, 19 артсистем, 30 безпілотників та іншу військову техіку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 13.02.24 орієнтовно склали: