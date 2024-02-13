РФ за сутки потеряла более 1000 военных и 19 артсистем – Генштаб
За минувшие сутки Россия потеряла в ходе войны против Украины около 1090 своих военных, 8 танков, 19 артсистем, 30 беспилотников и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 13.02.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 397 080 (+1 090) человек,
- танков − 6 424 (+8) ед,
- боевых бронированных машин – 12 004 (+27) ед,
- артиллерийских систем - 9 500 (+19) ед,
- РСЗО − 981 (+0) ед,
- средств ПВО − 667 (+1) ед,
- самолетов − 332 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7332 (+30) ед,
- крылатых ракет − 1 882 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 24 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 12 623 (+24) ед,
- специальной техники – 1 518 (+4) ед.