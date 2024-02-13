РФ за сутки потеряла более 1000 военных и 19 артсистем – Генштаб

За минувшие сутки Россия потеряла в ходе войны против Украины около 1090 своих военных, 8 танков, 19 артсистем, 30 беспилотников и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 13.02.24 ориентировочно составили: