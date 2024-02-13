У Москві пожежа на заводі "МиГ" – Baza
У Москві сталася пожежа на авіабудівному заводі "МиГ" на Ленінградському проспекті. За попередніми даними, пожежа виникла в цеху, що реконструюється, прибудованому до діючого корпусу заводу.
Про це повідомляє Telegram-канал Baza.
За даними "Бази", спалах стався на 2 та 3-му поверхах будівлі - причина пожежі поки залишається невідомою.
Площа пожежі – 70 квадратних метрів. На заводі проводили евакуацію. Був ризик переходу вогню та інші будівлі заводу.
Пізніше Baza повідомила, що відкрите горіння на території заводу МіГ у Москві ліквідовано. Водночас покрівля продовжує тліти.
"Пожежники намагаються запобігти розповсюдженню вогню на сусідні будівлі: розбирають покрівлю та проливають перекриття, щоб вогонь не перейшов далі", – зазначає канал.