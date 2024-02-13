В Москве пожар на заводе "МиГ" – Baza

В Москве произошел пожар на авиастроительном заводе "МиГ" на Ленинградском проспекте. По предварительным данным, пожар возник в реконструируемом цехе, пристроенном к действующему корпусу завода.

Об этом сообщает﻿ Telegram-канал Baza.

По данным "Базы", возгорание произошло на 2 и 3-м этажах здания — причина пожара пока остаётся неизвестной.

Площадь пожара — 70 квадратных метров. На заводе проводили эвакуацию. Был риск перехода огня и на другие здания завода.