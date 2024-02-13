Сирський заявив про перехід на новий етап війни проти Росії

Війна з Росією переходить у нову стадію, а роль дронів на фронті збільшується щодня, оскільки зростає кількість їхнього використання з обох сторін, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю ZDF.

Він також підкреслив, що дрони також виконують важливу роль при веденні бойових дій.

"Зараз фактично в усіх ланках військового управління кожен командир бачить поле бою. Якщо раніше він міг побачити якусь обмежену частину з бліндажа або спостережного пункту, то зараз він бачить і всю картину бойових дій і набагато більше" , — сказав Сирський.

Сирський також підкреслив, що ця війна значно підвищує значення технологічного прогресу в ЗСУ і в самому процесі збройної боротьби.

"Ми вже бачимо і для нас це не новина використання наземних роботизованих платформ. Модулів, керованих дистанційно, що дає змогу зберегти життя військових. Тобто війна переходить у нову стадію" , — додав головнокомандувач.

Нагадаємо, за словами міністра оборони Рустема Умєрова, у планах Міноборони України на 2024 рік — утричі збільшити кількість дронів на фронті.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що за останні шість місяців Україна змогла наздогнати Росії за кількістю вироблених дронів-камікадзе дальнього радіуса дії.