Курс валют НБУ на 14 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 14 лютого 2024 року

Курс долара порівняно з 13 лютого виріс до рівня 38.1264 за 1 долар.

Євро подорожчав на 31 коп. до 41.1212 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 52 коп. до 48.3290 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 10 коп. до 43.3846 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 7 коп. до 9.5107 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 38.126 400 EUR Євро 41.121 200 GBP Фунт стерлінгів 48,329 000 CHF Швейцарський франк 43.384 600 PLN Польський злотий 9.510 700

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.