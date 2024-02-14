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Курс валют НБУ на 14 лютого

Курс валют НБУ на 14 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 14 лютого 2024 року

Курс долара порівняно з 13 лютого виріс до рівня 38.1264 за 1 долар.

Євро подорожчав на 31 коп. до 41.1212 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 52 коп. до 48.3290 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 10 коп. до 43.3846 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 7 коп. до 9.5107 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 38.126 400 +0.2313
EUR Євро 41.121 200 +0.312
GBP Фунт стерлінгів 48,329 000 +0.5243
CHF Швейцарський франк 43.384 600 +0.0982
PLN Польський злотий 9.510 700 +0.0683

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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