Курс валют НБУ на 14 лютого
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 14 лютого 2024 року
Курс долара порівняно з 13 лютого виріс до рівня 38.1264 за 1 долар.
Євро подорожчав на 31 коп. до 41.1212 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 52 коп. до 48.3290 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 10 коп. до 43.3846 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 7 коп. до 9.5107 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|38.126 400
|EUR
|Євро
|41.121 200
|GBP
|Фунт стерлінгів
|48,329 000
|CHF
|Швейцарський франк
|43.384 600
|PLN
|Польський злотий
|9.510 700
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.