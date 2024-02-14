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Курс валют НБУ на 14 февраля

Курс валют НБУ на 14 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 14 февраля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 13 февраля, вырос до уровня 38.1264 за 1 доллар.

Евро подорожал на 31 коп до 41.1212 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 52 коп до 48.3290 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 10 коп до 43.3846 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 7 коп до 9.5107 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 38.126400 +0.2313
EUR Евро 41.121200 +0.312
GBP Фунт стерлингов 48.329000 +0.5243
CHF Швейцарский франк 43.384600 +0.0982
PLN Польский злотый 9.510700 +0.0683

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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