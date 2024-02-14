Курс валют НБУ на 14 февраля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 14 февраля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 13 февраля, вырос до уровня 38.1264 за 1 доллар.
Евро подорожал на 31 коп до 41.1212 за 1 евро.
Фунт стерлингов подорожал на 52 коп до 48.3290 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 10 коп до 43.3846 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 7 коп до 9.5107 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|38.126400
|EUR
|Евро
|41.121200
|GBP
|Фунт стерлингов
|48.329000
|CHF
|Швейцарский франк
|43.384600
|PLN
|Польский злотый
|9.510700
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.