Курс валют НБУ на 14 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 14 февраля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 13 февраля, вырос до уровня 38.1264 за 1 доллар.

Евро подорожал на 31 коп до 41.1212 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 52 коп до 48.3290 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 10 коп до 43.3846 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 7 коп до 9.5107 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 38.126 400 EUR Евро 41.121 200 GBP Фунт стерлингов 48.329 000 CHF Швейцарский франк 43.384 600 PLN Польский злотый 9.510 700

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.