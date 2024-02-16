Курс валют НБУ на 16 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 16 лютого 2024 року

Курс долара порівняно з 15 лютого впав на 23 коп. до 37.9484 за 1 долар.

Євро подешевшав на 10 коп. до 40.7718 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився на 29 коп. до 47.6271 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 4 коп. до 43.0059 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився на 3 коп. до 9.3897 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 37.948 400 EUR Євро 40.771 800 GBP Фунт стерлінгів 47.627 100 CHF Швейцарський франк 43.005 900 PLN Польський злотий 9.389 700

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.