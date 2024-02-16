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Курс валют НБУ на 16 лютого

Курс валют НБУ на 16 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 16 лютого 2024 року

Курс долара порівняно з 15 лютого впав на 23 коп. до 37.9484 за 1 долар.

Євро подешевшав на 10 коп. до 40.7718 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився на 29 коп. до 47.6271 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 4 коп. до 43.0059 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився на 3 коп. до 9.3897 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 37.948 400 --0.225
EUR Євро 40.771 800 --0.0966
GBP Фунт стерлінгів 47.627 100 --0.292
CHF Швейцарський франк 43.005 900 --0.0403
PLN Польський злотий 9.389 700 --0.0254

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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