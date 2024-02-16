Курс валют НБУ на 16 лютого
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 16 лютого 2024 року
Курс долара порівняно з 15 лютого впав на 23 коп. до 37.9484 за 1 долар.
Євро подешевшав на 10 коп. до 40.7718 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів знизився на 29 коп. до 47.6271 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 4 коп. до 43.0059 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився на 3 коп. до 9.3897 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|37.948 400
|EUR
|Євро
|40.771 800
|GBP
|Фунт стерлінгів
|47.627 100
|CHF
|Швейцарський франк
|43.005 900
|PLN
|Польський злотий
|9.389 700
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.