Курс валют НБУ на 16 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 16 февраля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 15 февраля, упал на 23 коп до 37.9484 за 1 доллар.

Евро подешевел на 10 коп до 40.7718 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов снизился на 29 коп до 47.6271 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 4 коп до 43.0059 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился на 3 коп до 9.3897 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 37.948 400 EUR Евро 40.771 800 GBP Фунт стерлингов 47.627 100 CHF Швейцарский франк 43.005 900 PLN Польский злотый 9.389 700

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.