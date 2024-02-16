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Курс валют НБУ на 16 февраля

Курс валют НБУ на 16 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 16 февраля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 15 февраля, упал на 23 коп до 37.9484 за 1 доллар.

Евро подешевел на 10 коп до 40.7718 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов снизился на 29 коп до 47.6271 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 4 коп до 43.0059 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился на 3 коп до 9.3897 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 37.948400 --0.225
EUR Евро 40.771800 --0.0966
GBP Фунт стерлингов 47.627100 --0.292
CHF Швейцарский франк 43.005900 --0.0403
PLN Польский злотый 9.389700 --0.0254

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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