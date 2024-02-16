Курс валют НБУ на 16 февраля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 16 февраля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 15 февраля, упал на 23 коп до 37.9484 за 1 доллар.
Евро подешевел на 10 коп до 40.7718 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов снизился на 29 коп до 47.6271 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 4 коп до 43.0059 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился на 3 коп до 9.3897 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|37.948400
|EUR
|Евро
|40.771800
|GBP
|Фунт стерлингов
|47.627100
|CHF
|Швейцарский франк
|43.005900
|PLN
|Польский злотый
|9.389700
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.