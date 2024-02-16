Росіяни вивели у Чорне море підводний ракетоносій: є загроза удару
Росіяни вивели на чергування в Чорне море підводний ракетоносій, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Telegram-канал Сил оборони півдня України.
За повідомленнями українських військових, в арсеналі підводного човна до 4 крилатих ракет типу "Калібр".
"Підводний човен має спорядження до 4 крилатих ракет типу "Калібр", - повідомили захисники.
На даний момент зафіксовано один підводний човен. Інші кораблі перебувають у пунктах базування.
"Рівень ракетної небезпеки стабільно високий! Будьте уважні до сигналів повітряних тривог. Оперативно переходьте в укриття", - повідомили у Силах оборони.