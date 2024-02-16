Росіяни вивели у Чорне море підводний ракетоносій: є загроза удару

Росіяни вивели на чергування в Чорне море підводний ракетоносій, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал Сил оборони півдня України.

За повідомленнями українських військових, в арсеналі підводного човна до 4 крилатих ракет типу "Калібр".

"Підводний човен має спорядження до 4 крилатих ракет типу "Калібр" , - повідомили захисники.

На даний момент зафіксовано один підводний човен. Інші кораблі перебувають у пунктах базування.