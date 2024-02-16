Close button

Россияне вывели в Черное море подводный ракетоноситель: есть угроза удара

Россияне вывели в Черное море подводный ракетоноситель: есть угроза удара
Фото: Telegram

Россияне вывели на дежурство в Черное море подводный ракетоноситель, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал Сил обороны юга Украины.

По сообщениям украинских военных, в арсенале подлодки до 4 крылатых ракет типа "Калибр".

"Подлодка имеет снаряжение до 4 крылатых ракет типа "Калибр", - сообщили защитники.

В данный момент зафиксирована одна подводная лодка. Остальные корабли находятся в пунктах базирования.

"Уровень ракетной опасности стабильно высок! Будьте внимательны к сигналам воздушных тревог. Оперативно переходите в укрытие.", - сообщили в Силах обороны.

Новости

Популярные темы форума

analytics