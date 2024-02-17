В ООН заявили, що не можуть перевірити, чи б'ють по Україні ракетами КНДР

В ООН заявили, що не можуть перевірити повідомлення про те, що Росія атакує Україну ракетами, які були вироблені у Північній Кореї, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява речника генсека ООН Стефана Дюжарріка.

Він заявив, що ООН немає змоги перевірити інформацію про "використання зброї з Північної Кореї чи будь-якої іншої країни".

"Ми неодноразово засуджували обстріли цивільних осіб та об'єктів цивільної інфраструктури… Важливо, щоб усі держави-члени дотримувалися ухвалених санкцій, і в Раді Безпеки наявні механізми для розгляду цих питань" , - сказав Дюжаррік.

КНДР передала РФ ракети

Нагадаємо, у грудні 2023 року координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія купила у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

На початку січня з'явилася інформація, що окупанти вдарили по Харкову північнокорейськими ракетами.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю розповів, що Північна Корея активно поставляла до РФ боєприпаси впродовж усієї осені. За оцінками розвідки, армія РФ могла отримати близько мільйона снарядів з КНДР.

Президент України Володимир Зеленський заявив про "червоні лінії", коментуючи постачання північнокорейських ракет до РФ.

Генпрокурор України Андрій Костін заявив, що росіяни застосували вже щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва для обстрілів України.