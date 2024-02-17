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Тарнавський: При виході з Авдіївки деяка кількість бійців потрапила в полон

Тарнавський: При виході з Авдіївки деяка кількість бійців потрапила в полон
Фото: president.gov.ua

Вихід українських військ з Авдіївки відбувався відповідно до плану. Але на завершальному етапі деяка кількість українських бійців потрапила в полон, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення командувача Таврійського напрямку бригадного генерала Олександра Тарнавського у Telegram.

"Вихід особового складу з Авдіївки відбувався відповідно до плану, розробленого з урахуванням різних сценаріїв та можливої зміни оперативної обстановки. Та все ж на заключному етапі операції, під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон", - повідомив він.

Генерал додав, що Україна звернеться до міжнародних організацій та країн-посередників, щоб було забезпечене гуманне поводження з полоненими та повернення воїнів додому.

У Третій окремій штурмовій бригаді вважають, що вихід з Авдіївки - це було правильне та логічне рішення, але надзвичайно складне в реалізації. Заступника командира бригади Максима Жорін зазначає, що станом на зараз операція по виводу військ триває.

"Ситуація в цілому на цьому напрямку важка, попереду нас чекають дуже складні бої", - додав він.

Крім того, аналітики DeepState оновили карту. Ще зранку Авдіївка виглядала як напівоточена, але тепер помітно, що більшу частину міста контролюють російські війська.

При виході з Авдіївки деяка кількість бійців потрапила в полон, - Тарнавський
скрiншот deepstatemap.live

Бої за Авдіївку

Окупаційні війська намагаються "взяти" Авдіївку з осені 2023 року. У лютому ситуація на цьому напрямку стала критичною. Бійців Третьої штурмової бригади передислокували в район Авдіївки для посилення української оборони.

Захисники повідомляли про важкі бої, окупанти застосовували фосфорні снаряди, на коксохімі горіли цистерни з мазутом.

Як відомо, українські сили вирішили відійти з Авдіївки на тлі постійних атак ворога та переважаючої сили противника.

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