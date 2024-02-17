Тарнавский: При выходе из Авдеевки некоторое количество бойцов попало в плен

Выход украинских войск из Авдеевки проходил в соответствии с планом. Но на завершающем этапе некоторое количество украинских бойцов попало в плен, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение командующего Таврическим направлением бригадного генерала Александра Тарнавского в Telegram.

"Выход личного состава из Авдеевки происходил в соответствии с планом, разработанным с учетом различных сценариев и возможной смены оперативной обстановки. И все же на заключительном этапе операции, под давлением превосходящих сил противника, некоторое количество украинских военнослужащих попало в плен", - сообщил он.

Генерал добавил, что Украина обратится к международным организациям и странам-посредникам, чтобы было обеспечено гуманное обращение с пленными и возвращение воинов домой.

В Третьей отдельной штурмовой бригаде считают, что выход из Авдеевки - это было правильное и логическое решение, но очень сложное в реализации. Заместитель командира бригады Максим Жорин отмечает, что по состоянию на данный момент операция по выводу войск продолжается.

"Ситуация в целом на этом направлении тяжелая, впереди нас ждут очень сложные бои", - добавил он.

Кроме того, аналитики DeepState обновили карту. Еще утром Авдеевка выглядела как полуокруженная, но теперь заметно, что большую часть города контролируют российские войска.

скриншот deepstatemap.live

Бои за Авдеевку

Оккупационные войска пытаются "взять" Авдеевку с осени 2023 года. В феврале ситуация на этом направлении стала критической. Бойцов Третьей штурмовой бригады передислоцировали в район Авдеевки для усиления украинской обороны.

Защитники сообщали о тяжелых боях, оккупанты применяли фосфорные снаряды, на коксохиме горели цистерны с мазутом.

Как известно, украинские силы решили отойти из Авдеевки на фоне постоянных атак врага и превосходящей силы противника.