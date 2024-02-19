У Третій штурмовій бригаді розповіли про бої біля Авдіївки
Фронт у районі Авдіївки стабілізувався, а бої стали мати "буденний" характер. Про це повідомив представник 3 окремої штурмової бригади Олександр Бородін в ефірі національного телемарафону, повідомляє Ліга.net.
За його словами, бригада стоїть у "стійкій" обороні, а росіяни продовжують наступати.
"Але це не можна порівняти з тим, що було у місті. Буденний характер, можна працювати, фронт стабілізувався, ми у своїй зоні відповідальності", – сказав Бородін.
Він зазначив, що кількість штурмів окупантів зменшилася, оскільки РФ зазнала серйозних втрат під час боїв за Авдіївку.
"Дві бригади втратили бойову готовність, це вплинуло. Якби не було чинника КАБів, то все йшлося б інакше. Також потрібна ефективна контрбатарейна робота, потрібні радари, боєприпаси, артилерійські системи", – заявив військовий.