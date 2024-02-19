У Третій штурмовій бригаді розповіли про бої біля Авдіївки

Фронт у районі Авдіївки стабілізувався, а бої стали мати "буденний" характер. Про це повідомив представник 3 окремої штурмової бригади Олександр Бородін в ефірі національного телемарафону, повідомляє Ліга.net.

За його словами, бригада стоїть у "стійкій" обороні, а росіяни продовжують наступати.

"Але це не можна порівняти з тим, що було у місті. Буденний характер, можна працювати, фронт стабілізувався, ми у своїй зоні відповідальності" , – сказав Бородін.

Він зазначив, що кількість штурмів окупантів зменшилася, оскільки РФ зазнала серйозних втрат під час боїв за Авдіївку.