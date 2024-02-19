В Третьей штурмовой бригаде рассказали о боях возле Авдеевки
Фронт в районе Авдеевки стабилизировался, а бои стали носить "будничный" характер. Об этом заявил представитель 3 отдельной штурмовой бригады Александр Бородин в эфире национального телемарафона, сообщает Лига.net.
По его словам, бригада стоит в "стойкой" обороне, а россияне продолжают наступать.
"Но это нельзя сравнить с тем, что было в городе. Будничный характер, можно работать, фронт стабилизировался, мы в своей зоне ответственности", — сказал Бородин.
Он отметил, что количество штурмов оккупантов уменьшилось, так как РФ понесла серьезные потери во время боев за Авдеевку.
"Две бригады потеряли боевую готовность, это повлияло. Если бы не было фактора КАБов, то все шло бы иначе. Также нужна эффективная контрбатарейная работа, нужны радары, боеприпасы, артиллерийские системы", — заявил военный.