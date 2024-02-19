В Третьей штурмовой бригаде рассказали о боях возле Авдеевки

Фронт в районе Авдеевки стабилизировался, а бои стали носить "будничный" характер. Об этом заявил представитель 3 отдельной штурмовой бригады Александр Бородин в эфире национального телемарафона, сообщает Лига.net.

По его словам, бригада стоит в "стойкой" обороне, а россияне продолжают наступать.

"Но это нельзя сравнить с тем, что было в городе. Будничный характер, можно работать, фронт стабилизировался, мы в своей зоне ответственности" , — сказал Бородин.

Он отметил, что количество штурмов оккупантов уменьшилось, так как РФ понесла серьезные потери во время боев за Авдеевку.