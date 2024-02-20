Російські війська обстріляли Нікопольський район: поранено троє людей
Внаслідок російського обстрілу Нікопольського району Дніпропетровщини дістали поранення троє людей, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Вже троє постраждалих за сьогодні на Нікопольщині. Ворог атакував райцентр і Червоногригорівську громаду.
87-річна жінка отримала серйозне поранення руки. Вона – "важка". Лікарі роблять все можливе.
У стані середньої тяжкості ушпиталили 41-річного чоловіка. Ще один – 59 років – лікуватиметься вдома".
Внаслідок атаки понівечені авто, приватні будинки, комунікації.